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Тюменские специалисты органов опеки могут заявиться на конкурс "На стороне ребенка"

Общество, 11:25 22 сентября 2022

Центр развития социальных проектов | Фото: Центр развития социальных проектов

Специалисты из Тюменской области могут подать заявки на всероссийский конкурс в сфере профессиональной деятельности сотрудников органов опеки и попечительства "На стороне ребенка".

Конкурс учредило Минпросвещения России для выявления органов опеки и попечительства, а также специалистов органов опеки и попечительства, добившихся позитивных результатов в своей профессиональной деятельности.

"Выполнение своих обязанностей на высоком профессиональном уровне требует от специалистов органов опеки и попечительства знаний и компетенций в области права, психологии, социальной работы, конфликтологии, умения взаимодействовать с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп. Постоянный эмоциональный, а также информационный стресс добавляет необходимость в самоконтроле, терпении и эмпатии", - говорится в аннотации конкурса.

Конкурс "На стороне ребенка" призван сформировать положительный имидж органов опеки и попечительства и повысить престиж деятельности специалистов.

Заявиться могут как орган опеки и попечительства, так и непосредственно специалисты – для индивидуального участия до 25 сентября.

Победителей определят в пяти личных номинациях: "Право ребенка на семью", "Защита прав детей в суде", "Помощник замещающей семьи", "Успешный старт", "На стороне ребенка".

Среди органов опеки и попечительства выберут лучших по трем позициям: "Эффективное взаимодействие с негосударственными некоммерческими организациями", "Лидер информационных технологий", "Лидер открытости обществу".

Конкурс пройдет в четыре этапа: регистрация участников, отборочный этап, полуфинал и финал. Он завершится торжественной церемонией награждения победителей, которая состоится в Москве в декабре 2022 года.

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# конкурсы , опека

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