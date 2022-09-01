Более 200 произведений представлены на выставке к 100-летию СССР в музее им. И. Я. Словцова

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 200 произведений представлены на новой выставке, посвященной 100-летию образования СССР "Широка страна моя родная" в музее им. И. Я. Словцова в Тюмени. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

Так, в экспозицию вошли 168 предметов из государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и более 40 – из фондов ТМПО. В течение полугода сотрудники музея работали над формированием экспонатов, тщательно отбирая, изучая историю их появления.

Самые редкие предметы - поделки из кости мастеров чукотского п. Уэлен. Их эксклюзивность в том, что некоторые расписаны. Посетители также увидят жостовские подносы, дымковские игрушки, сосуды из тыквы от молдавских мастеров и многое другое.

По словам организаторов проекта, важно было показать, чем жили мастера СССР, что создавали своими руками и что стало по-настоящему бесценным, представляющим большой интерес для старшего поколения и современной молодежи.

Как заметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на открытии выставки, это знаковое событие не только для тюменского региона, но и для страны в целом. Экспозиция призвана побудить интерес молодёжи к великому культурному наследию.

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, говорил Михаил Ломоносов. Эта выставка - своеобразный мостик из прошлого через настоящее в будущее. Она показывает нам связь народов союзных республик, связь поколений между различными эпохами", - сказала Елена Майер.