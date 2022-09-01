В Тюмени набирают участников на конкурс детских рисунков “Тебя, Сибирь, мои обнимут длани”

| Фото: из сообщества "День Сибири" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "День Сибири" во ВКонтакте

Тюменцы от 5 до 18 лет смогут принять участие в конкурсе детских рисунков “Тебя, Сибирь, мои обнимут длани”, который организуют в областной столице в преддверии празднования Дня Сибири, сообщают организаторы.

Прием электронных заявок уже стартовал на сайте. Здесь же можно ознакомиться с положением о конкурсе.

В 2022 году конкурс посвящен знаменательным датам, юбилеям городов Тобольска и Ишима и выдающимся личностям Тюменской области. Награждение победителей и участников пройдет в Тюменской филармонии в День Сибири, 8 ноября.

С положением о конкурсе, номинациями и темами, требованиями к оформлению рисунков можно ознакомиться на портале Общественной палаты Тюменской области и сайте прихода храма Святого Архангела Михаила Тюмени.

День Сибири отмечался с 1881 до 1919 годов. В начале века традиция возродилась. Праздник широко отмечают в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Омске, Чите и других городах. В Тюменской области День Сибири празднуют с 2011 года.