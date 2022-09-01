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Соревнования по шинковке капусты организуют на фестивале "Квасим на районе" в Абалаке

Общество, 10:02 25 сентября 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Соревнования по шинковке капусты организуют на фестивале "Квасим на районе" в туристическом комплексе "Абалак" под Тобольском 8 октября с 11 до 17 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор Ольга Хавова, он состоится впервые. На празднике будет работать ярмарка, на которой местные предприниматели выставят изделия прикладного творчества, продукты, зимние заготовки. Плата за участие в ней — тыква. Эти плоды останутся в туркомплексе, в будущем их используют для проведения Хеллоуина.

Для участников подготовили несколько конкурсов. В одном из них желающие и будут квасить, солить капусту. Жюри оценит выступления участников по вкусовым качествам, сложности приготовления, профессионализму, презентации блюда. В конкурсе "Кочан-великан" определят обладателя самого большого и тяжелого кочана капусты. Взвешивание пройдет на сцене.

Также в программе: танцы, песни, мастер-классы, хороводы вокруг костра и прыжки через огонь. Гости смогут запечатлеться в осенних фотозонах.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# Абалак , капуста , Тобольский район , урожай

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