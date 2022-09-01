Более 40 коллективов выступят на втором рок-фестивале "Tyumen Rock & Cентябрьфест"

| Фото: из группы "Tyumen Rock | Фото: из группы "Tyumen Rock

Более 40 музыкальных команд России выступят на втором рок-фестивале "Tyumen Rock & Cентябрьфест", который пройдет в Выставочном зале в Тюмени с 23 по 25 сентября. Здесь сыграют рок-группы разных стилей и направлений из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени и других городов, сообщает пресс-служба АО "Тюменская ярмарка".

"Мы хотим, чтобы Сентябрьфест стал одним из брендов нашего региона. И все предпосылки для этого есть. Фестиваль развивается, появляется все большее число участников и гостей. Он не ограничивается только музыкой. Гастрономия, музей мототехники, сувениры и рокерская атрибутика - все это Сентябрьфест", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

Гостей ждут концерт с участием учеников школы рок-н-ролла, зона аттракционов с активными развлечениями и турнирами, общегородское закрытие мотосезона, фудзона и другое.

Подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке. Стоимость билетов от 400 рублей, возрастное ограничение 12+.