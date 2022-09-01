Более 320 деревьев и кустарников высадят у школ и детсадов Тюмени осенью

| Фото: МКУ «ЛесПаркХоз» | Фото: МКУ «ЛесПаркХоз»

Более 320 деревьев и кустарников в рамках проекта "Классное дерево" посадят на территории детских садов и школ Тюмени осенью. Участники акции – педагоги, ученики и дошкольники, сообщает департамент городского хозяйства.

В начале сентября акцию "Классное дерево" провели в лицее № 81 на пр. Шаимский, 8а. Вместе со специалистами Единого центра озеленения города ученики первых и одиннадцатых классов высадили голубые ели, тую западную и вишню пенсильванскую.

Воспитанники старших групп детского сада № 121 по улицам Шишкова, 82 и 70 лет Октября, 10 под руководством педагогов и специалистов Единого центра озеленения посадили тополя пирамидальные и гортензию метельчатую. Территорию детских садов также украсили липы мелколистные и сирень обыкновенная.

Все кустарники и деревья высажены в рамках муниципального контракта. На них предусмотрена гарантия на приживаемость: два года для лиственных пород и три – для хвойных. За молодыми деревьями и кустарниками предусмотрен полив, рыхление, прополка, вырезка суши и другой уход.