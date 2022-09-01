Два человека пострадали в аварии в Ишиме

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека пострадали в аварии, произошедшей на перекрестке улиц Джамбула и Сибирской в Ишиме 21 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Столкнулись "Лада Приора" и "Запорожец". Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, предварительно, 54-летний водитель "Лады" не пропустил второй автомобиль, двигающийся по главной дороге.

В больницу доставили 54-летнюю пассажирку "Лады" и 59-летнего водителя ЗАЗа. Уточняются диагнозы пострадавших.