На собрании #ШколаЛизаАлерт тюменцам расскажут, что делать, если ребенок пропал
Родительское собрание #ШколаЛизаАлерт проведут представители поискового отряда в Тюмени. Встреча состоится в режиме онлайн в Telegram 8 октября в 12 часов.
"Онлайн-встреча записываться не будет, чат и материалы тоже не сохранятся. Но родительские собрания онлайн будем проводить регулярно. У "Школы ЛизаАлерт" есть канал в Telegram, там размещается вся важная информация. Мы рассказываем детям о том, что делать, если они потерялись, чтобы мы как можно быстрее смогли их найти. Родителям объясняем, как избежать беды и что делать, если ребенок все же пропал", — рассказала пресс-секретарь поискового отряда Мария Кондратенко.
На занятии поговорят о детской безопасности, о том, чему необходимо научить детей, затронут тему буллинга и безопасности в интернете.
Все инструкторы проходят обучение в федеральном направлении #ШколаЛизаАлерт, сдают экзамен и только после этого приступают к работе. Они являются опытными поисковиками, которые не понаслышке знают, что такое поиски. И они могут на личном опыте рассказать, почему разработанные отрядом правила работают.
Для участия в собрании необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.
Инна Пахомова