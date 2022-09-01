На собрании #ШколаЛизаАлерт тюменцам расскажут, что делать, если ребенок пропал

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родительское собрание #ШколаЛизаАлерт проведут представители поискового отряда в Тюмени. Встреча состоится в режиме онлайн в Telegram 8 октября в 12 часов.

"Онлайн-встреча записываться не будет, чат и материалы тоже не сохранятся. Но родительские собрания онлайн будем проводить регулярно. У "Школы ЛизаАлерт" есть канал в Telegram, там размещается вся важная информация. Мы рассказываем детям о том, что делать, если они потерялись, чтобы мы как можно быстрее смогли их найти. Родителям объясняем, как избежать беды и что делать, если ребенок все же пропал", — рассказала пресс-секретарь поискового отряда Мария Кондратенко.

На занятии поговорят о детской безопасности, о том, чему необходимо научить детей, затронут тему буллинга и безопасности в интернете.

Все инструкторы проходят обучение в федеральном направлении #ШколаЛизаАлерт, сдают экзамен и только после этого приступают к работе. Они являются опытными поисковиками, которые не понаслышке знают, что такое поиски. И они могут на личном опыте рассказать, почему разработанные отрядом правила работают.

Для участия в собрании необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова