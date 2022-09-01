Тюменцы проверят начитанность на "Литературном диктанте"

| Фото: из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте

Написать "Литературный диктант" могут все желающие в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 29 сентября в 15 часов, сообщают организаторы.

"Литературный диктант" – тест из 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности. Он проводится только очно.

На сайте литдиктант.рф можно посмотреть вопросы 2021 года и подготовиться, изучив раздел "Проверь себя". Узнать подробности можно по телефону: 565-300 (доб. 3061, 4122, 3064).

Вход свободный. Предварительная регистрация не требуется. Возрастное ограничние: 12+.