Модельные библиотеки Тюменской области участвуют в конкурсе "Золотая полка – 2022"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Центральная модельная библиотека и библиотека им. А. И. Васильева Ишима, открытые в статусе модельных в 2020 и 2021 годах, Ситниковская сельская библиотека Омутинского района, ставшая модельной в 2021 году, участвуют во Всероссийском конкурсе "Золотая полка", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Библиотеки региона подготовили презентации и творческие работы: эссе и видеоролики. Центральная библиотека Ишима освещает возможности книжного фонда модельной библиотеки нового типа в реализации программ по продвижению актуальных проектов в сфере культуры. Благодаря обновленному пространству и большому количеству современных книг об искусстве в библиотеке созданы условия для комфортной творческой площадки ARTZONE — точке концентрации федерального проекта "Гений места". В видеоролике впервые был представлен талисман библиотеки – Букляш – в виде ростовой куклы.

Библиотека им. А. И. Васильева представляет приоритетное направление модельной библиотеки в развитии литературного краеведения, исторического наследия региона и презентует постоянную музейную экспозицию, посвященную писателю Анатолию Васильеву, где представлены личные вещи автора, рукописи, фотографии, более 1 тыс. 500 наименований архивных документов и предметов, более 1 тыс. 200 экземпляров библиотеки писателя с его пометками и записями.

Ситниковская сельская библиотека Омутинского района рассказывает о новой познавательной литературе, современных научно-популярных книгах для детей и подростков из обновленного фонда библиотеки нового поколения.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура".