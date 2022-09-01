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Спектакль "Про умную собачку Соню" представит Тюменский театр кукол в Барнауле

Общество, 19:40 22 сентября 2022

пресс-служба департаменты культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департаменты культуры Тюменской области

Спектакль "Про умную собачку Соню" покажет Тюменский театр кукол на II Всероссийском фестивале театров кукол "Зазеркалье" в Барнауле 24 сентября, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

"Любой фестиваль – это прекрасная возможность "сверить часы". У нас будет вечер и ночь, чтобы поставить все необходимое, и с утра показать спектакль и на зрителя, и на фестивальную публику. Все театры показывают свои работы дважды", - рассказал директор театра Роман Явныч.

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Добавим, в рамках мероприятия зрители увидят 16 спектаклей из 13 городов. В фестивальную афишу вошли постановки театров Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Ханты-Мансийска, Тюмени и Кемеровской области. Это спектакли разных жанров и для всех возрастов.

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# Тюменский театр кукол

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