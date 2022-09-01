Итоги регионального этапа премии "Мы вместе" подвели в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Итоги регионального этапа премии "Мы вместе" подвели во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 22 сентября. Летом 2022 года эксперты заслушали более 70 проектов жителей Тюменской области, ряд из которых рекомендовали для участия в федеральном этапе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На встрече клуба подвели промежуточные итоги работы пункта сбора гуманитарной помощи, который начал работу на базе "Пионера" 21 февраля. Отметили организации, внесшие наибольший вклад в сбор груза для жителей ЛНР и ДНР, а также волонтеров, работающих на складах и пунктах приема гумпомощи. Представители волонтерских объединений и НКО обменялись опытом и идеями.