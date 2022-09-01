В Тюмени в выходные похолодает до плюс 9 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В предстоящие выходные, 24 и 25 сентября, в Тюмени ожидается переменчивая погода. По данным центра Фобос, если в субботу воздух прогреется до плюс 18, то уже в воскресенье станет на несколько градусов холоднее.

24 сентября дневная температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, ночная до плюс 8. Синоптики прогнозируют переменную облачность и северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду.

25 сентября в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 10 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 1 градуса.

Начало следующей недели будет прохладным. 26 и 27 сентября дневная температура воздуха не превысит 6 градусов тепла. Ожидаются ночные заморозки и порывистый восточный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

Любовь Голышева