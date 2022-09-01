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Экскурсиями и мастер-классами развлекали тоболяков на фестивале Кремлевских сказок

Общество, 14:01 23 сентября 2022

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Фестиваль Кремлевских сказов прошел в Тобольском музее-заповеднике в рамках открытия Арт-резиденции "VКремле". Арт-резиденция стала местом встречи городского креативного сообщества и тоболяков, которым интересна культура, история и искусство, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Для гостей фестиваля провели экскурсию по башням Тобольского кремля в костюме XVIII века, мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Также тоболяков и гостей города ждало путешествие по старинной Государевой казне, этновстреча с иллюстратором Асией Закорюкиной.

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# Тобольск , Тобольский музей-заповедник

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