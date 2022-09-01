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Чемпионат УФО по маунтинбайку пройдет в Тюмени

Спорт, 17:59 23 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Окружные чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине велокросс состоятся в парке имени Гагарина в Тюмени 25 сентября, начало в 12 часов. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

По сообщению организаторов, на состязаниях отберут лучших велогонщиков для формирования областных сборных команд и подведут итоги трех туров региональных соревнований.

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# велосипедный спорт , УФО

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