Чемпионат УФО по маунтинбайку пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Окружные чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине велокросс состоятся в парке имени Гагарина в Тюмени 25 сентября, начало в 12 часов. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

По сообщению организаторов, на состязаниях отберут лучших велогонщиков для формирования областных сборных команд и подведут итоги трех туров региональных соревнований.