Чемпионат УФО по маунтинбайку пройдет в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Окружные чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине велокросс состоятся в парке имени Гагарина в Тюмени 25 сентября, начало в 12 часов. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.
По сообщению организаторов, на состязаниях отберут лучших велогонщиков для формирования областных сборных команд и подведут итоги трех туров региональных соревнований.