ВТБ: объем транзакций по картам в России увеличится на 15% в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 15 % вырастет POS-оборот по банковским картам за 2022 год в России и достигнет 44 трлн рублей. Такую оценку дают эксперты ВТБ. На классические карточные транзакции по итогам года придется свыше трех четвертых всего розничного торгового оборота, также вырастет доля оплаты по СБП. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев в ходе XVIII Международного банковского форума "Банки России – XXI век".

По оценкам банка, всего по итогам года общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России может превысить 57 трлн рублей. Из них 77 % придется на классические карточные транзакции. Наличными россияне оплатят за год 20 % всех покупок и услуг – на 8 п.п. меньше, чем годом ранее. Доля платежей через СБП с помощью QR-кода составит в целом по итогам года 3 %, хотя в прошлом году на такой способ расчета приходилось не более 0,1 % от общего оборота.

"Несмотря на технологические ограничения, россияне все чаще расплачиваются картами – уже сегодня по ним проходит три четверти платежей. По нашим оценкам, в декабре их доля составит четыре пятых всего розничного торгового оборота в стране. В том числе будет повышаться доля токенизированных платежей: в частности, уже 1,5 млн карт "Мир" ВТБ привязаны к Pay-сервисам, которые позволяют клиентам расплачиваться за покупки смартфоном", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

ВТБ в 2022 году фиксирует существенный прирост спроса на карты банка. Пик интереса клиентов пришелся на март-апрель. Наиболее значительную динамику продемонстрировали карты "Мир": за первое полугодие банк выдал клиентам 2,5 млн национальных карт - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате: всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона таких карт. Общий портфель действующих карт "Мир" ВТБ сегодня превышает 14 млн штук.

Общий объем транзакций клиентов банка по национальным картам за январь-июль этого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 70 %, и летом на национальные карты пришлось уже свыше 40 % оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В тратах по виртуальным картам доля "Мира" достигла 85 %. Объем токенизированных операций по картам "Мир" увеличился год к году в 6,3 раза.