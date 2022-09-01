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Форум судебно-медицинских генетиков пройдет в Тюмени

Общество, 08:14 26 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум судебно-медицинских генетиков состоится в Тюмени в Медицинском городе (ул. Юрия Семовских, 14) 5 октября, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

В нем примут участие специалисты со средним медицинским образованием по специальностям: "Судебно-медицинская экспертиза", "Сестринское дело", "Организация сестринского дела".

Для участников выступят лекторы из Тюмени и Москвы. Они расскажут о молекулярно-генетической идентификации неопознанных останков, об особенностях работы судебно-биологического отделении.

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# здравоохранение , наука

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