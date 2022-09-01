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Автопарк больницы в Голышманово пополнился новыми автомобилями скорой помощи

Общество, 10:18 26 сентября 2022

пресс-служба областной больницы № 11 | Фото: пресс-служба областной больницы № 11

Три автомобиля скорой медицинской помощи получила Голышмановская областная больница № 11 в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба медучреждения.

Стоимость одного автомобиля составила около 8 млн рублей. Техника полностью соответствует современным требованиям безопасности и оснащена всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи: дефибриллятором-монитором, телекардиографом "Валента", аппаратом искусственной вентиляции легких с режимом сердечно-легочной реанимации, пульсоксиметром, портативным аспиратором.

"Каждый житель, независимо от того, где он проживает, в крупном поселке, на селе или в отдаленной деревне, должен быть обеспечен доступной первичной медицинской помощью, - отметил главный врач больницы Алексей Белов. - Скорость, молниеносность реакции, оснащенность современным оборудованием автомобиля – это важные составляющие при оказании помощи".

Работать новые машины скорой помощи будут на территории Голышмановского городского округа, Омутинского и Аромашевского районов, где в данный момент проживают более 50 тыс. человек.

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# скорая помощь

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