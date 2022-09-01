В тюменском опорном вузе стартовала акселерационная программа "Технохаб"

Тюменский индустриальный университет запускает акселерационную программу "Технохаб" для поддержки проектных команд и студенческих инициатив при формировании инновационных продуктов в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", сообщает пресс-служба вуза.

Ее одобрили АНО "Платформа НТИ" и Минобрнауки РФ. На реализацию направят около 7 млн рублей из федерального бюджета и внебюджетных средств индустриальных партнеров университета.

Технохаб включает 9-недельную очную программу с подведением итогов и определением победителей. С 3 октября по 4 декабря студентам вуза предложат комплекс мероприятий по развитию предпринимательских компетенций: мастер-классы, хакатоны по проработке проектов индустриальных партнеров университета, питч-сессии и экскурсии на высокотехнологичные предприятия региона.

Программа нацелена на бакалавров 2-3 курсов очной формы обучения, желающих попробовать свои силы в технологическом предпринимательстве. Для участия могут быть отобраны также студенты других курсов и форм обучения и выпускники, окончившие вуз не более 3-х лет назад. Планируется, что в мероприятия акселератора вовлекутся не менее 500 участников. По итогам ожидается создание не менее 100 студенческих стартап-проектов.

Работу каждой команды будут сопровождать наставники и эксперты. Помимо этого, в течение всей программы молодежный бизнес-инкубатор будет помогать участникам с оформлением результатов интеллектуальной деятельности и заявками на гранты, доступом в коворкинг и лаборатории университета, возможностью апробации разработок на производственных площадках партнеров.

Лучшие проекты смогут подать заявки на грант Фонда содействия инновациям "Студенческий стартап", участвовать в программе "Стартап как диплом" и акселераторе "Технохаб 2.0", корпоративных акселераторах "Алмаз-Антей" и StartapDrive "Газпром нефть", а также получат шанс быть включенными в перечень инновационных проектов Тюменской области.

Полная программа будет доступна в личном кабинете участника после прохождения регистрации, которая продлится до 29 сентября по ссылке.

1 октября в 12 часов начнется онлайн-открытие акселерационной программы "Технохаб" на платформе Leader-ID.