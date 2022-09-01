Тюменцы услышат Седьмую симфонию Шостаковича в исполнении Петербургского оркестра

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии увидят тюменцы 25 сентября. Трансляцию концерта организует ПАО "Ростелеком" в органном зале Тюменской филармонии. Показ в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал" начнется в 13 часов, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Цель мероприятия — рассказать о том, как музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду. Автор идеи и куратор проекта – доктор исторических наук Юлия Кантор.

По словам директора Тюменской филармонии Александра Березина, онлайн-трансляции дают возможность жителям региона смотреть и слушать лучшие концерты, шоу и выступления в режиме реального времени или в записи. В 1942 году исполнение симфонии в Ленинграде стало исключительным событием.

"Благодаря цифровым технологиям тюменцы смогут виртуально перенестись в Санкт-Петербург, где состоялся торжественный концерт, посвященный 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича", - сказал он.

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский отметил, что Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича — известное и любимое во всем мире произведение, отражающее великую волю к победе и силу русского народа.

"По инициативе "Ростелекома" проект "Партитура памяти" приобрел всероссийский охват: при нашей поддержке концерт может транслироваться во многих городах России", - прокомментировал он.

Подробнее об исполнении симфонии в блокадном Ленинграде можно узнать на официальной странице проекта "Партитура памяти", где собраны архивные документы, фотографии и воспоминания об этом уникальном событии периода Второй мировой войны.