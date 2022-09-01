Тюменский писатель напомнил на акции "Своих не бросаем" о том, что объединяет народы

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Исторические параллели и примеры мужества русского воинства привел сопредседатель областной общественной организации "Общество русской культуры", писатель на патриотической акции "Своих не бросаем". Акция в поддержку спецоперации и референдума на Донбассе и освобожденных территориях Украины прошла в центре Тюмени 23 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Я вышел сюда, чтобы как сержант советской армии и учитель истории напомнить нам всем, почему мы всегда побеждали. Я пришел напомнить, что 642 года назад с Куликова поля возвращалась поредевшая дружина великого князя Дмитрия Донского. Там были разные люди разных народностей, но когда они вернулись, их всех называли русскими. Важно, что когда они шли туда, на бой, за их спиной не судачили, за их спиной молилась вся страна. И потому они победили! А если бы они не победили, мы бы не стояли на этой площади", - подчеркнул Сергей Козлов.

Напомним, что акция объединила более 10 тыс. жителей областного центра и его гостей.