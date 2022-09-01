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Тюменских школьников бесплатно учат создавать нейросети и роботов

Общество, 16:53 24 сентября 2022

vk.com/nopshir | Фото: vk.com/nopshir

Бесплатно выучить языки программирования, создать робота и нейросеть могут школьники Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Обучение организовано на базе регионального Центра робототехники и АСУ. Выбрать направление и записаться можно на сайте учреждения.

В АйтиЛаб изучают программирование на языке Python, основы веб-разработки, объектно-ориентированное программирование Java и введение в Unity. Это поможет создать свой сайт, приложение или игру.

В Школе юных нейроинженеров ребята могут создать свой сервис, продукт или решение, используя возможности нейросетей.

В РобоЛаб создаются роботы, которых можно испытывать на специальных робототехнических соревнованиях.

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# общественнный транспорт , транспортная карта

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