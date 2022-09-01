За год траты жителей Тюменской области выросли на 20 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 272 млрд рублей потратили жители Тюменской области на продукты и непродовольственные товары с января по июль 2022 года. Это на 20 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года, пишет "Вслух.ру".

В январе-июле 2022 года покупатели заплатили 271 млрд 969 млн рублей. Из них 141 млрд 539 млн рублей за непродовольственные товары и 130 млрд 430 млн рублей — за продукты.

Исходя из того, что в Тюменской области проживает 1 млн 551 тыс. человек, каждый тратил чуть больше 25 тыс. рублей в месяц.

В июле 2022 года был зафиксирован покупательский рост. В этот месяц тюменцы потратили 40 млрд 846 млн рублей. Пик 2022 года пришелся на март, когда оборот розницы составил 41 млрд 873 млн рублей.