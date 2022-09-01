25 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся

соревнования в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги в рамках чемпионата и первенства города по спортивной борьбе. Возрастное ограниение 12+

В Тюмени в 10 часов в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" продолжится фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим территория". Возрастное ограничение 16+

В Тюмени в 12 часов в парке им. Ю. Гагарина начнутся окружные чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине велокросс. Возрастное огранчиение 6+

В Тюмени в 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется мероприятие, посвященное юбилею книги Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется творческий вечер автора-исполнителя Евгении Зонтиковой. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 15 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнутся тренинги театра-студии "Свобода". Возрастноеогшраничение 12+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальный вечер с группой "Любители этого дела".

Интересное в этот день:

1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

1632 — основан город Якутск.

1799 — Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный "Чёртов мост".

1906 — испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал одно из первых в мире радиоуправляемых устройств — "Telekino".

1912 — начало Первой Балканской войны.

1924 — на экраны вышел фильм Якова Протазанова "Аэлита", поставленный по фантастическому роману Алексея Толстого.

1925 — последнее публичное выступление Сергея Есенина в Москве.

1935 — в СССР отменены карточки на мясо, рыбу, сахар.

1943 — Смоленск освобожден от немецких войск.

1988 — на Олимпийских играх в Сеуле советский пловец Владимир Сальников выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем.

1999 — Борис Ельцин утвердил положение о Федеральной службе налоговой полиции и установил её штатную численность.