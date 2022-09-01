Три арт-резиденции открылись в музеях Тюмени и Тобольска

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три арт-резиденции открыли в Тюмени и Тобольске в сентябре в рамках Года культурного наследия народов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Лес ремёсел" появился во дворике Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Здесь тюменские художники создали арт-объекты "деревья", отражающие многогранность народной культуры края.

В Тобольском музее-заповеднике открылась арт-резиденция "VКремле". Ее сотрудники организуют экскурсии по башням кремля в костюмах XVIII века, путешествие по старинной Государевой казне, мастер-классы по изготовлению крапивной нити.

Арт-резиденция "Stories" создана в историческом парке "Россия – Моя история" в Тюмени. В ней представлены три направления: "Сибирское барокко", "Оживляя прошлое" и "Институт благородных наук".

Директор регионального департамента культуры Елена Майер отметила, что все арт-резиденции поспособствуют возникновению новых творческих проектов, в том числе, в области креативных индустрий.