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Тобольский фестиваль Кремлевских сказов открыл арт-резиденцию "VКремле"

Общество, 12:42 25 сентября 2022

vk.com/tiamz | Фото: vk.com/tiamz

Фестиваль Кремлевских сказов открыл арт-резиденцию "VКремле" в Тобольском кремле во второй половине сентября. Музейщики провели для гостей квесты, мастер-классы, творческие экскурсии, кукольные спектакли, этно-встречи и музыкальные перформансы.

Гостей познакомили с Рентереей – бывшем хранилищем государевой казны, а также с кремлевскими башнями. В Крапивной мастерской учили изготовлению крапивной нити, которую наши предки считали талисманом для исполнения желаний. В Научной библиотеке любителей литературы ожидала встреча с "Ершовской Иппокреной", а в саду Ермака рассказывали городские истории. А еще в Гостином дворе работала площадка, где всех угощали чаем с сибирскими травами.

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Отметим, организаторы рассчитывают, что арт-резиденция "VКремле" станет постоянным местом встречи городского креативного сообщества и тоболяков, которым интересна культура, история и искусство.

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# Тобольский кремль

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