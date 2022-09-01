Более 2000 провизоров выпустил за 58 лет Тюменский медуниверситет

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Более двух тысяч провизоров выпустил Тюменский медуниверситет за 58 лет, начиная с момента образования в вузе соответствующего факультета. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Институте фармации ТюмГМУ - около 200 студентов. В Тюменской области также ведут подготовку и специалистов среднего звена.

Отметим, что 25 сентября является Всемирным днем фармацевта.