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Более 2000 провизоров выпустил за 58 лет Тюменский медуниверситет

Общество, 11:36 25 сентября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Более двух тысяч провизоров выпустил Тюменский медуниверситет за 58 лет, начиная с момента образования в вузе соответствующего факультета. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Институте фармации ТюмГМУ - около 200 студентов. В Тюменской области также ведут подготовку и специалистов среднего звена.

Отметим, что 25 сентября является Всемирным днем фармацевта.

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# ТюмГМУ

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