Тюменских дизайнеров приглашают поучаствовать в выставке-конкурсе "Экосистема"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские дизайнеры могут подать заявку на участие в выставке-конкурсе "Экосистема 2022", которая пройдет в рамках XIV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств в Тюмени. Проекты участников представят в музее Словцова с 1 по 30 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Дизайнерам предложат представить свои работы в таких направлениях, как коммуникативный дизайн и видео; средовой дизайн; архитектура; индустриальный дизайн; мода; искусство; детский дизайн от 12 до 18 лет. Участие бесплатное.

Торжественное открытие и модный показ пройдут 4 ноября в 18 часов. Лекторий и вручение дипломов - 5 ноября.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.