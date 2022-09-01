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Синоптики прогнозируют небольшое потепление в Тюмени к выходным

Общество, 11:16 26 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В предстоящую неделю, с 26 сентября по 2 октября, жителей Тюмени ждет прохладная и ветреная погода. По данным центр Фобос, в начале недели в регион придет мощное похолодание, но к выходным станет немного теплее.

26 сентября в Тюмени ожидается переменная облачность, днем до плюс 6 градусов, ночью - до минус 3. Ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

27 сентября в течение суток ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла, ночью похолодает до минус 3. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

28 и 29 сентября на фоне повышенного давления синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 2 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду.

30 сентября днем потеплеет до плюс 7 градусов и выглянет солнце, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 3 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное.

Выходные дни, 1 и 2 октября, будут солнечными. Дневная температура воздуха составит плюс 7 градусов, ночная – от 1 до 3 градусов мороза. Ветер подует с юга со скоростью 4 метра в секунду.

Любовь Голышева

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