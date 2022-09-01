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Нетрезвого водителя, развозившего молоко, задержали в Тюмени

Происшествия, 13:32 26 сентября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

58 водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в Тюменской области 24 и 25 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

40-летнего водителя на автомобиле "Газель" ночью задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД на ул. Николая Федорова в Тюмени. Мужчина развозил молоко по точкам. Показания алкотестера — 0,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Березняках автоинспекторы остановили водителя Daewoo Nexia. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что поссорился с женой и поехал кататься в город.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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