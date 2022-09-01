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Артисты Тюменского драмтеатра привезли награды со всероссийского фестиваля "Сотоварищи"

Общество, 13:09 26 сентября 2022

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Две награды привезли артисты Тюменского драматического театра с V Всероссийского театрального фестиваля "Сотоварищи", который проходил в Таре Омской области с 20 по 25 сентября. Дипломом лауреата также наградили Тобольский драмтеатр, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Дипломами лауреата в номинации "Лучшее музыкальное оформление" отметили спектакль "Новеченто", в номинации "Лучшая мужская роль" - Сергей Осинцев, спектакль "Новеченто". В номинации "Лучшая женская роль" диплом лауреата получила актриса Тобольского драмтеатра Наталья Пономарева, исполнительница роли в спектакле "Собаки" и Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова по постановке "Собаки".

Добавим, Всероссийский фестиваль "Сотоварищи" в 2022 году посвятили памяти Народного артиста СССР М. А. Ульянова, празднованию 20-летия со дня основания Северного драматического театра имени М. А. Ульянова и 200-летию Омской области.

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# Тобольский драматический театр , Тюменский драматический театр

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