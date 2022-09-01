Информацию о том, что неизвестные пытались увести чужих детей с площадки, проверяют тюменские следователи

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Информацию о мужчине и девушке, которые пытались обманом увести двух девочек с площадки в Тюмени проверяют следователи, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Публикацию о том, что в районе ул. Свердлова двое неизвестных – мужчина и девушка - обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек, заметили во время мониторинга СМИ.

"Организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.