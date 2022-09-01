Подростковый проект "Курс выживания" в Тюменской области перенесен на октябрь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старт проекта для подростков "Курс выживания" в с. Казанское Тюменской области перенесен с 27 сентября на 4 октября, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Мероприятие переносится из-за погоды. "Курс" пройдет на территории турбазы "Боровлянка". Отметим, проект является победителем конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Подростки от 13 до 15 лет получат теоретические знания и смогут развить практические навыки. Проект поможет подготовить молодых людей к выживанию в дикой природе и заинтересовать изучением туризма.