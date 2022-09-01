На третьем этаже водонапорной башни в Тобольске откроют музей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музейное пространство хотят обустроить на третьем этаже водонапорной башни в Тобольске. Сейчас ведутся переговоры о его создании, сообщает администрация города.

Объект культурного наследия, стоящий на Красной площади Тобольского кремля, преобразят в рамках программы "Тобольск настоящий". В башне обустроят кофейню, оформят площадку и разместят туристско-информационный центр.

Идет разработка проектной документации для проведения полного комплекса ремонтно-реставрационных работ.

Водонапорная башня представляет собой восьмигранное сооружение в четыре яруса из красного кирпича и воспроизводит форму средневекового донжона. До начала ХХ века воду на гору приходилось завозить. Ситуацию удалось решить только к 1902 году, когда московская фирма "Нептун" закончила строительство гидротехнического сооружения.