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Четыре поисковых отряда Тюменской области представляют регион на окружных сборах в Чебаркуле

Общество, 18:17 26 сентября 2022

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Поисковики Тюменской области принимают участие в окружных сборах участников поисковых отрядов и объединений "К поиску готов!", которые проходят в Чебаркульском районе Челябинской области с 26 по 30 сентября. Тюменские отряды "Кречет", "Пионер", "Савояр" и ишимская "Звезда" представляют на сборах региональное отделение ООД "Поисковое движение России" в Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Программа сборов проходит по двум модулям: образовательный и соревновательный. Для участников подготовили лекции и мастер-классы, дискуссионные площадки, им расскажут об основах реставрационных работ экспонатов, найденных в ходе полевых поисковых экспедиций.

Добавим, 300 студентов и школьников в командах посоревнуются в знании военной археологии, топографии, вооружения, обмундирования Красной Армии и других поисковых дисциплин.

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# тюменские поисковики

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