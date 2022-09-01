Четыре поисковых отряда Тюменской области представляют регион на окружных сборах в Чебаркуле

| Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Поисковики Тюменской области принимают участие в окружных сборах участников поисковых отрядов и объединений "К поиску готов!", которые проходят в Чебаркульском районе Челябинской области с 26 по 30 сентября. Тюменские отряды "Кречет", "Пионер", "Савояр" и ишимская "Звезда" представляют на сборах региональное отделение ООД "Поисковое движение России" в Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Программа сборов проходит по двум модулям: образовательный и соревновательный. Для участников подготовили лекции и мастер-классы, дискуссионные площадки, им расскажут об основах реставрационных работ экспонатов, найденных в ходе полевых поисковых экспедиций.

Добавим, 300 студентов и школьников в командах посоревнуются в знании военной археологии, топографии, вооружения, обмундирования Красной Армии и других поисковых дисциплин.