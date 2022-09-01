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Тюменская певица Эльвира Саниевская устроит вечер русского романса

Общество, 08:41 28 сентября 2022

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Концерт певицы Эльвиры Саниевской "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…" начнется в рамках XXXII музыкального фестиваля "Алябьевская музыкальная осень" в Тюменской филармонии 4 октября в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе: вечер русского классического романса. Прозвучат вокальные сочинения А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова, М. Глинки, старинные русские романсы. Партия фортепиано – Наталья Гетьман.

Талант Эльвиры Саниевской не имеет репертуарных границ, отмечают в ТКТО. Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# концерт , музыка , филармония

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