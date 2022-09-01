Звезда педагогики Шалва Амонашвили встретился в Тюмени со школьниками и учителями

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Знаменитый учитель Шалва Александрович Амонашвили стал гостем круглого стола "Гуманная педагогика: вчера, сегодня, завтра" и последующего свободного общения в формате "Вопросы учителю-мудрецу" в тюменской школе № 70.

Шалва Александрович посетил Тюмень не впервые. Здесь его давно знают и любят. Метр преподавал в тюменском педагогическим колледже, а также вел уроки в школах региона. У него учились и дети, и студенты, и учителя. На встречу собрались его коллеги и ученики.

Директор школы № 70 Лидия Русакова представила гостей, среди которых - бывший директор тюменского педагогического колледжа Клара Бакланова. Именно она когда-то впервые пригласила Шалву Амонашвили в Тюмень.

"О великом педагоге тогда только начала узнавать вся страна. Как только я услышала о его системе, сразу решила, что буду с ним дружить. Попросила приехать в Тюмень. Он читал лекции как педагогам, так и студентам колледжа. Я вдохновлялась его идеями, многое взяла в личную практику. Если преподаватели колледжа сделали что-то хорошее в воспитании своих студентов – будущих педагогов, то в этом большая заслуга Шалвы Александровича", – отметила она.

На встречу со знаменитым педагогом пришла и его бывшая ученица из школы № 70 Елена. Сейчас ее дети учатся в этой же школе. "Они с радостью бегут на занятия. Точно также, как и я в свое время. В школе, где учительствовал Шалва Амонашвили, его педагогические принципы были не просто услышаны, но прижились и развиваются до сих пор. Школу дети любят так, словно это их родной дом", - отметила Елена.

Директор школы № 70 Лидия Русакова обратила внимание гостей, что за 43 года ее педагогической деятельности она создавала множество авторских проектов на основе гуманной педагогики. И они никогда не встречали сопротивления во власти. Наоборот, поддерживались.

"Получаю удовольствие от общения с основателем гуманной педагогики и счастлив осознавать, что в Тюмени она есть, она живет. Шалва Амонашвили настоящая звезда, человек с большой буквы, но при этом простой в общении, доступный, открытый, живой. Человек с великим характером", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Во второй части легендарный педагог подробно ответил на вопросы учеников школы № 70. Например, о том, как сам учился в школе, какие предметы любил, кто был его любимым учителем и т. д.

Шалва Александрович отметил, что учитель это не тот, кто учит, а тот, кто воспитывает: "Школа - это место, где созданы условия для общения учителя с детьми. Где хороший учитель – там хорошие ученики".