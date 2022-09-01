В Свердловской области мобилизованных проводили аплодисментами и криками "Ура"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Торжественные проводы мобилизованных проводят в российских регионах. Так, в городах Свердловской области местные жители проводили первых мобилизованных призывников аплодисментами и криками "Ура". В целом из региона для участия в спецоперации призовут 9 тыс. 700 мужчин. Призывники рассказали "Газете.ru", что отправляются на военные сборы с боевым настроем.

"Чувства такие же, как и в 18 лет. Родина сказала надо, страна сказала - есть", - поделился один из призывников в Сухом Логу.

В Верхней Пышме под мобилизацию попали не только недавние срочники и офицеры, но и рядовые, отслужившие в армии больше 20 лет назад.

"Я - рядовой, стрелок. В 2002-м отслужил, мне 40 лет. Позвали. Надо - значит надо. Если пришла повестка, куда деваться? Лучше мы к ним, чем они к нам", - рассказал резервист.

Жена одного из мобилизованных сказала, что ее муж сам пошел в военкомат.

"Он сам собрался сразу и пошел. Я, конечно, отговаривала. Решение правильное. Мужчина же", - пояснила она.

Первая группа мобилизованных отправилась не только из Сухого Лога и Верхней Пышмы, но и из Березовского и других городов и поселков региона.