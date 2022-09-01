Студенты ТюмГУ представят регион в суперфинале соревнований по баскетболу 3х3 в Москве

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортивная команда ТюмГУ представит Тюменскую область в суперфинале соревнований по баскетболу 3х3 в Москве. Это определили на региональных соревнованиях среди ссузов и вузов юга региона, которые прошли на базе Центра уличного баскетбола, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Среди мужчин первое и третье место заняли представители Тюменского государственного университета, на втором месте оказались баскетболисты Тюменского индустриального университета. Среди женских команд на первое место вышли баскетболистки Тюменского индустриального университета, на втором месте - тобольские баскетболистки, на третьем - девушки многопрофильного колледжа ТИУ. Всего в соревнованиях приняли участие 12 мужских и шесть женских команд.

Добавим, также завершились соревнования по баскетболу 3х3 среди молодежных команд в рамках первенства Тюменской области.