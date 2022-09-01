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Студенты ТюмГУ представят регион в суперфинале соревнований по баскетболу 3х3 в Москве

Спорт, 12:31 27 сентября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортивная команда ТюмГУ представит Тюменскую область в суперфинале соревнований по баскетболу 3х3 в Москве. Это определили на региональных соревнованиях среди ссузов и вузов юга региона, которые прошли на базе Центра уличного баскетбола, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Среди мужчин первое и третье место заняли представители Тюменского государственного университета, на втором месте оказались баскетболисты Тюменского индустриального университета. Среди женских команд на первое место вышли баскетболистки Тюменского индустриального университета, на втором месте - тобольские баскетболистки, на третьем - девушки многопрофильного колледжа ТИУ. Всего в соревнованиях приняли участие 12 мужских и шесть женских команд.

Добавим, также завершились соревнования по баскетболу 3х3 среди молодежных команд в рамках первенства Тюменской области.

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# баскетбол , соревнования , стритбол

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