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Кинофестиваль "Ноль Плюс" стартует в Тюмени 2 октября

Общество, 09:42 28 сентября 2022

Ноль плюс во ВКонтакте (архив) | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив)

Открытие IX Международного кинофестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" пройдет в ДК "Нефтяник" в Тюмени 2 октября. Также организаторы фестиваля подпишут соглашение о сотрудничестве с международной медиасетью TV BRICS, сообщают организаторы мероприятия.

На церемонии открытия буду присутствовать российские и зарубежные представители киноиндустрии.

Добавим, основные мероприятия фестиваля пройдут со 2 по 9 октября в Тюмени и в других регионах России. В программе - бесплатные показы тематических лент, концерты, творческие мастер-классы, встречи с известными кинематографистами, Международный форум "Кинопедагогика" и другое.

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# кинофестиваль , ноль Плюс

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