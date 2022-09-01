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Глава Ишима: у резервистов боевой настрой

Общество, 15:03 27 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Отправка резервистов, которые призваны в рамках частичной мобилизации, прошла в Ишиме 26 сентября. У военкомата родные и близкие провожали мужчин. Напутствовал земляков и глава города Федор Шишкин.

"Пожелаю вам, чтобы все живыми возвратились домой, где вас ждут. Удачи вам и возвращения домой. Мы вас всех ждем в Ишиме", - сказал глава города в обращении к резервистам.

В своем напутствии он также пожелал успешного выполнения задач и быть достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, защищавших в годы Великой Отечественной войны независимость Родины. По его словам, у резервистов боевой настрой.

Видео из Telegram-канала главы города Ишима Федора Шишкина.

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# Ишим

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