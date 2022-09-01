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Тюменские женщины передали в краснодонские школы оборудование для кабинетов информатики и робототехники

Общество, 09:53 28 сентября 2022

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Кабинет информатики оформят в Краснодонской средней школе № 1 им. А. М. Горького в ближайшее время. Специализированную технику – 11 мониторов с клавиатурой, процессоры, ноутбук, интерактивную панель и другое необходимое оснащение - направило в Краснодон по программе "Помощь детям Донбасса" Тюменское региональное отделение "Союза женщин России", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Кабинет робототехники с пятью игровыми и 19 базовыми робототехническими наборами, ноутбуком, шестью компьютерами, наборами программируемого контролера, интерактивной панелью будет создан в Краснодонской городской гимназии.

Краснодон, по словам заместителя главы администрации города Краснодона и Краснодонского района Татьяны Галушкиной, получает огромную помощь от Тюменской области и регионального отделения "Союза женщин России".

"Благодаря этой помощи в нашем городе развивается инфраструктура, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения появляется современное оборудование. Наше сотрудничество с каждым днем становится крепче и продуктивнее", - подчеркнула она.

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