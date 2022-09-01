Два отряда в рамках частичной мобилизации сформировали из жителей Викуловского и Сорокинского районов

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Два отряда для отправки в областной сборный пункт в рамках частичной мобилизации сформировали из нескольких десятков человек из Викуловского и Сорокинского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

26 сентября в с. Викулово в здании районного Дома культуры открыли пункт для мобилизованных. Комиссия рассмотрела документы и личные дела подлежащих мобилизации граждан.

"Опыт есть, так как проходил срочную службу в войсках национальной гвардии в Москве. Пришло мобилизационное предписание, позвонил, уточнил, сказали, что я есть в списках. Это долг, я обязан. Все хорошо, не нервничаю и не переживаю", – сказал Денис.