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Два отряда в рамках частичной мобилизации сформировали из жителей Викуловского и Сорокинского районов

Общество, 17:49 27 сентября 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Два отряда для отправки в областной сборный пункт в рамках частичной мобилизации сформировали из нескольких десятков человек из Викуловского и Сорокинского районов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

26 сентября в с. Викулово в здании районного Дома культуры открыли пункт для мобилизованных. Комиссия рассмотрела документы и личные дела подлежащих мобилизации граждан.

"Опыт есть, так как проходил срочную службу в войсках национальной гвардии в Москве. Пришло мобилизационное предписание, позвонил, уточнил, сказали, что я есть в списках. Это долг, я обязан. Все хорошо, не нервничаю и не переживаю", – сказал Денис.

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# Викуловский район , Сорокинский район

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