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Документальное кино из Тюмени вышло в финал "MosFilmFest"

Общество, 13:04 28 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм из Тюмени про приюты для бездомных животных "В ответе" вышел в финал III Международного кинофестиваля "MosFilmFest" в Москве, сообщили создатели картины команда Moi-portal.ru.

По словам режиссера Дмитрия Колобова, фильм понравился, а его финал растрогал публику до слез: "Зал очень хорошо принял картину. Мы получили теплые отзывы от организаторов. Также нам задавали много вопросов о том, как родилась идея, сколько длились съемки и о прочих технических моментах".

Всего на фестиваль поступило более 200 заявок со всего мира, в конкурсную программу вошли 104 проекта от режиссеров из 28 стран.

Дмитрий Колобов отметил высокий уровень и глубину представленных на мероприятии работ и сказал, что сам факт выхода в финал – большой шаг для тюменской документалистики.

Он пригласил жителей и гостей Тюмени посмотреть фильм "В ответе" на международном кинофестивале "Ноль Плюс", который пройдет в Тюмени со 2 по 9 октября.

Напомним, участие в съемках фильма приняли представители власти региона, владельцы частных приютов и люди, которые подобрали кошек и собак на улице.

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# бездомные животные , документальное кино , кинорежиссер , приют

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