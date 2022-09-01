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Фигуры нефтяника, шамана и медведя появились на берегу Иртыша в Увате

Общество, 15:45 28 сентября 2022

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Скульптурную композицию "Люди Уватского края" установили в правобережном Увате на берегу Иртыша. На смотровой площадке разместились девять фигур - нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя, а также скульптур, символизирующих материнство и сельское хозяйство, сообщает районная администрация.

Над созданием композиции трудились 12 мастеров России на фестивале деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы". Среди них - Владимир Павлов и Николай Гетьман из Москвы, Минсалим и Сергей Тимергазеевы и Ирина Вишнякова из Тобольска, Владимир Коновалов и Юрий Мезюхо из Ирбита и другие. Автором проекта является московский скульптор Владимир Павлов.

В ходе открытия скульптурной композиции глава Уватского района, депутаты, сотрудники администрации и уватского отделения авиабазы, юнармейцы и школьники высадили 80 саженцев сибирской ели.

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# скульптура , Уватский район

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