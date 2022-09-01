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Пятерых лучших работников сферы соцобслуживания Тюменской области наградили в Сочи

Общество, 13:26 28 сентября 2022

информационный центр правительства ТО | Фото: информационный центр правительства ТО

Пять специалистов Тюменской области стали победителями XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Победителей поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии награждения 27 сентября в Сочи, сообщает инфоцентр правительства региона.

В число победителей вошли Алена Матюханова и Елена Перминова, которые представили центр для несовершеннолетних "Семья", специалисты центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ирина Богунова и Ксения Шефер. А также эксперт из геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" Елизавета Катомина.

По словам директора департамента соцразвития Тюменской области Дмитрия Грамотина, для региона это очень высокая оценка: "Тюменская область всегда отличалась новациями и участием в пилотных федеральных проектах. Приятно отметить, что среди победителей представители негосударственных поставщиков социальных услуг".

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# департамент социального развития Тюменской области , Дмитрий Грамотин , конкурс

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