"Алябьевская музыкальная осень" соберет в Тюмени известных музыкантов

| Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте

Руководитель ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет, скрипач Сергей Поспелов, виолончелист Александр Рамм выступят на XXXII музыкальном фестивале "Алябьевская музыкальная осень", который пройдет в Тюмени с 30 сентября по 30 октября, сообщает региональный департамент культуры.

Слушателей порадует и неизменный участник фестиваля в последние годы – Тюменский филармонический оркестр, за пультом которого главный дирижер и художественный руководитель оркестра Юрий Медяник.

В первый день, 30 сентября, тюменцы смогут ощутить себя участниками бала, в программу которого вошли сочинения, звучавшие в культурной столице XVIII века – Вене. Концерт в 19 часов даст оркестр "Камерата Сибири".

С подробной афишей можно ознакомиться на сайте.