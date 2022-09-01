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"Алябьевская музыкальная осень" соберет в Тюмени известных музыкантов

Общество, 09:29 29 сентября 2022

из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте

Руководитель ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет, скрипач Сергей Поспелов, виолончелист Александр Рамм выступят на XXXII музыкальном фестивале "Алябьевская музыкальная осень", который пройдет в Тюмени с 30 сентября по 30 октября, сообщает региональный департамент культуры.

Слушателей порадует и неизменный участник фестиваля в последние годы – Тюменский филармонический оркестр, за пультом которого главный дирижер и художественный руководитель оркестра Юрий Медяник.

В первый день, 30 сентября, тюменцы смогут ощутить себя участниками бала, в программу которого вошли сочинения, звучавшие в культурной столице XVIII века – Вене. Концерт в 19 часов даст оркестр "Камерата Сибири".

С подробной афишей можно ознакомиться на сайте.

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# концерт , музыка

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