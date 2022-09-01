Сервис по приему заявлений на отсрочку для IT и телеком-специалистов начал работу на Госуслугах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сервис по подаче заявлений на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации для IT и телеком-специалистов заработал на Госуслугах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чтобы направить заявление, сотрудник должен заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. При редактировании CSV файла в Excel первые символы в номерах документов, начинающихся с "0", будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно.

Необходимо открыть сервис на Госуслугах, проверить личные данные, ввести сведения о воинском учете, высшем образовании (из приказа), работе. К заявлению нужно прикрепить форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи.

Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируют отправить 29 сентября.

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает по номеру 122 (ежедневно с 7 часов 30 минут до 20 часов).