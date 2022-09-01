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Об исследовании рода и семейной истории расскажут тюменцам в Конторе пароходства

Общество, 17:27 28 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция об исследовании рода пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 30 сентября. О семейной истории и изучении своих корней расскажет куратор музея воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская, сообщает пресс-служба мультицентра.

Встреча пройдет в рамках выставки тюменской художницы Алены Козиол "Киця", которая посвящена корням и детским воспоминаниям. Добавим, команда музея "Мы жили" около трех лет восстанавливает биографии тюменцев, похороненных на Текутьевском кладбище. Гостям мероприятия расскажут, как собрать информацию через беседы со старшими родственниками, краеведческую литературу и государственные архивы.

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# Контора пароходства , родословная

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