Об исследовании рода и семейной истории расскажут тюменцам в Конторе пароходства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция об исследовании рода пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 30 сентября. О семейной истории и изучении своих корней расскажет куратор музея воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская, сообщает пресс-служба мультицентра.

Встреча пройдет в рамках выставки тюменской художницы Алены Козиол "Киця", которая посвящена корням и детским воспоминаниям. Добавим, команда музея "Мы жили" около трех лет восстанавливает биографии тюменцев, похороненных на Текутьевском кладбище. Гостям мероприятия расскажут, как собрать информацию через беседы со старшими родственниками, краеведческую литературу и государственные архивы.