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VR-тренажер для занятий биатлоном и лыжами разработали в тюменском "Кванториуме"

Общество, 12:54 29 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рабочую модель VR-тренажера для занятий биатлоном и лыжными гонками разработали и презентовали в Тюмени. Тренажер предназначен для подростков, которые занимаются зимними видами спорта, а также для ребят, которые только выбирают для себя вид физической активности. Об этом рассказала президент Олимпийского совета Тюменской области, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Луиза Носкова.

"VR-тренажер дает возможность познакомиться со спортивным центром "Жемчужина Сибири", узнать его трассы, находясь в любом месте", — рассказала она.

Разработкой тренажера занимались учащиеся детского технопарка "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер". Ребята получили техническое задание и специальное оборудование.

"Мы поехали на трассы "Жемчужины Сибири", сделали съемку с квадрокоптера, потом полностью их оцифровали, ребята, занимающиеся промышленным дизайном, нарисовали объекты, программисты перевели это в виртуальную среду. Наши учащиеся сделали тренажер в области спорта впервые", — поделился руководитель "Кванториума" Дмитрий Тарасов.

Проект "VR-технологии для здоровья и спорта" был реализован в течение года, он получил поддержку губернатора Тюменской области. Летом тренажер уже опробовали спортсмены, занимающиеся биатлоном и лыжными гонками, в том числе воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва. Также на тренажере позанимались учащиеся тюменских школ. Всего — более 500 человек, сообщила руководитель проекта Галина Кузьмичева.

По словам создателей VR-тренажера, он будут совершенствовать. Сейчас в комплекте тренажера используются джойстики, в планах — переложить их на винтовку для большей реалистичности процесса.

Вера Коршунова

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# биатлон , лыжные гонки

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